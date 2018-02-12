خلطتان لفيتامين سي تفعلان المعجزات بشعرك

متابعات(صدى):

يعتبر الفيتامين سي واقياً فعالاً ومحارباً للأنفلونزا. ويضم هذا الفيتامين العديد من العناصر الهامة كمضادات الأكسدة التي لها خصائص هامه للبشرة والشعر بل إنها عنصر مهم للجسم كله. ويلعب الفيتامين سي دوراً هاماً في منح الشعر الصحة والحيوية ويساعد على زيادة طوله والقضاء على التقصف.

في ما يلي طريقة فعالة لتطويل الشعر بواسطة فيتامين سي:

أحضري 125 مليليتراً من كريم غلوسويد مع ملعقة من فوار فيتامين سي وعصير 3 حامضات و3 ملاعق من مسحوق عشبة الياسمين وكوب من زيت اللوز المر. حلّي فوار فيتامين سي في عصير الحامض، ثم اخلطيه مع مسحوق عشبة الياسمين، واخلطي الكريم مع الزيت في وعاء. وبعدها، اخلطي كل المكونات السابقة مع بعضها البعض وطبيقها على الشعر لمدة ساعة ومن ثم اغسليه بالشامبو.

وخلطة أخرى لسحب اللون من الشعر:

احضري ملعقتين من فيتامين سي الفوار وكمية من الشامبو المركب. اخلطي المكونين مع بعضهما البعض وطبقيهما على الشعر للوصول إلى النتيجة المرغوبة.