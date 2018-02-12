تعطل 4200 موقع بسبب فيروس لتعدين العملات الرقمية

عادل الحربي(صدى):

تعطلت مواقع تابعة لوكالات حكومية أمريكية وبريطانية بالإضافة إلى أكثر من 4200 موقع، أمس الأحد، لعدة ساعات؛ بعد إصابتهم بنسخة خبيثة من اداة تستخدم على نطاق واسع وتجعل متصفحات الانترنت تستخدم في تعدين العملات الرقمية.

وتستخدم هذه الأداة على نطاق واسع معروفة باسم ” براوزألاود ” من مُصنع البرمجيات البريطاني تيكست هيلب والتي تعرض للناس صفحات على الانترنت ذات مشاكل في الرؤية.

وتسببت هذه النسخ المصابة ” ببراوزألاود ” في أن يستخدم البرنامج المثبت لتعدين عملة مونيرو الرقمية على الكمبيوترات التي تزور المواقع المصابة من أجل توليد المال للمتسللين الذين يقفون خلف هذا الهجوم.

وتزداد في الفترة الأخيرة الهجمات الإلكترونية باستخدام برامج تجبر أجهزة الكمبيوتر المصابة على تعدين عملات رقمية بالنيابة عن المتسللين، في ظل ارتفاع حجم تجارة عملة ” بتكوين ” وعملات معدنية أخرى.