بالفيديو.. قبعة فوكس كاب الجديدة تساعدك على التركيز

متابعات(صدى):

ابتكر ” هانز غريبلن ” أحد المصممين في ألمانيا، قبعة جديدة لتخفيف الضوضاء البصرية، و تزيد من التركيز خلال العمل.

وتعتمد فكرة ” فوكس كاب ” على أن مناطق العمل المفتوحة ذات مزايا مفيدة، لكنها في نفس الوقت يمكن أن تشتت من انتباه الموظف، مع العديد من الأشخاص الذين يتجولون في المكان، وتساعد القبعة على إلغاء هذه المشتتات، والتركيز على العمل في المكتب.

وبعد دراسة المنتجات الأخرى المصممة لنفس الغاية، وجد غريبلن أن معظمها إما مكلفة أو غير مريحة، لذلك قرر يلجأ إلى خيار أكثر بساطة، وابتكر فوكس كاب، وهي عبارة عن قبعة بسيطة مع قناع قابل للسحب، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويمكن ارتداء هذه القبعة كأية قبعة أخرى، ولكن عندما تحتاج إلى التركيز على العمل أمامك، يمكن إسدال طرفي القناع، ويصل سعر القبعة التي تملك موقعاً على الإنترنت 37 دولار مع تكاليف الشحن.