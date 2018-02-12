” الجهني ” يكشف سبب ارتفاع انتشار هشاشة العظام بين نساء المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلن استشاري الغدد الصماء والسكر وأمراض الغدة الدرقية الدكتور ناجي الجهني، ارتفاع معدل انتشار هشاشة العظام في المملكة بين النساء الأكبر من 50 سنة إلى 44.5% مقارنة بـ33.2% للرجال.

وأكد ” الجهني ” أن معدل كسور الهشاشة قفز من 2.9 لكل 1000 عام 1999م، إلى 6 لكل 1000 عام 2007م، مشيرًا إلى أن نسبة تعرض النساء لمخاطر هشاشة العظام تكون أعلى بعد انقطاع الطمث؛ نتيجة انخفاض هرمون الاستروجين الذي يؤدي إلى زيادة قدرة الخلايا الآكلة لاستيعاب العظام.

وأوضح أن 100 امرأة سعودية بعد انقطاع الطمث من دون هشاشة العظام كانت بين 8 – 55 سنة، و100 امرأة أخرى مع هشاشة العظام كانت بين 7-56 سنة، لافتًا إلى أن هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث هو مرض العظام الأيضية المهمة التي تتميز بفقدان العظام السريع وتحدث في فترة ما بعد سن اليأس.

كما أشار إلى أن دراسات سابقة أظهرت انتشار هشاشة العظام بعد سن اليأس في سن ما بين 50-79 عامًا بنسبة 57.5% من النساء السعوديات.