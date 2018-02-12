” الجنادرية 32 ” يستعرض مركبة تعود لعام 1961

علي القحطاني(صدى):

قام جناح المديرية العامة للجوازات، بمهرجان ” الجنادرية 32 ” ، باستعراض إحدى المركبات القديمة ” خضراء اللون ” ، التي كانت مخصصة لإصدار الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى و الهجر، منذ خمسين عامًا.

حيث كانت المركبة التي تسمى ” التبعية ” ، تختص بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، ومن بينها إصدار الهوية الوطنية، ووجوازات السفر.

يشار إلى أن المركبة كان قد تم تصميمها في عام 1961م – 1380 هـ ، وكان يرتادها الموظفين بقسم التصوير الفني، بغرض الطواف بها في البادية والقرى و الهجر، وذلك من أجل إصدار الآلاف من دفاتر حفائظ النفوس، وجوازات السفر.