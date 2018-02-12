أمير الباحة يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على عقبة حزنه

إبراهيم الزهراني(صدى):

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وقفت اليوم لجنة مشكلة لدراسة أسباب كثرة الحوادث والانهيارات الصخرية في عقبة حزنه والإفادة عن ذلك والحلول الممكنة لها.

وستقوم اللجنة المكونة من، محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي، ومدير مرور منطقة الباحة العقيد حسين أحمد مبارك، ومدير عام فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي، بإعداد المحضر اللازم لذلك، واقتراح الحلول الممكنة للحد من هذه الإشكالية، ورفعه لسمو أمير المنطقة للتوجيه حيال ذلك.