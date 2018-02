شركة “روابي ” تعلن عن توفر العديد من الوظائف بـ ” الخبر “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة روابي القابضة، للمقاولات المتخصصة المتواجدة في الخبر، عن توفر العديد من الوظائف الخالية، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– H2S Specialist Technical Training Program and Career (Saudi Nationals)

– Fleet & Technical Superintendent (Marine Industry)

– PWHT Technciian

– HVAC Technician ( Saudi Nationality)

– Labour- RSOS

– Industrial Customer Relationship Manager

– Well Testing Supervisor

– Janitor cum Glass Cleaner

– Instrumentation Engineer

– Well Test Operator

– AutoCad Operator

– Chief Accountant

وناشدت الشركة المتقدمين، بضرورة بزيارة موقع شركة ” ورابي ” القابضة للمقاولات المتخصصة، من خلال الراببط التالي: هنا