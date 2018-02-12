شركة “روابي ” تعلن عن توفر العديد من الوظائف بـ ” الخبر “
أعلنت شركة روابي القابضة، للمقاولات المتخصصة المتواجدة في الخبر، عن توفر العديد من الوظائف الخالية، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– H2S Specialist Technical Training Program and Career (Saudi Nationals)
– Fleet & Technical Superintendent (Marine Industry)
– PWHT Technciian
– HVAC Technician ( Saudi Nationality)
– Labour- RSOS
– Industrial Customer Relationship Manager
– Well Testing Supervisor
– Janitor cum Glass Cleaner
– Instrumentation Engineer
– Well Test Operator
– AutoCad Operator
– Chief Accountant
وناشدت الشركة المتقدمين، بضرورة بزيارة موقع شركة ” ورابي ” القابضة للمقاولات المتخصصة، من خلال الراببط التالي: هنا
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