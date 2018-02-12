بالفيديو.. أب يعاقب ابنه الصغير بطريقة قاسية

واشنطن(صدى):

تجرد رجل أمريكي وزوجته من الرحمة ، وأقدما على سكب الصلصة الحارة أسفل سروال طفل وعلى وجهه كشكل من أشكال العقاب أثناء تدريبه على استخدام المرحاض.

وظهر الرجل في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تم التعليق عليه ” القاعدة الأولى لاستخدام النونية ” ، وهو يسكب الصلصة الحارة أسفل سروال طفل وعلى وجهه، ويمكن سماع صرخات الطفل وبكائه من شدة الألم.

ما أثار غضب المتابعين وعلى الفور تم ابلاغ شرطة أوكلاهوما التي تدخلت وبدأت التحقيق بالواقعة .