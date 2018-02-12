قتل 18 شخصا إثر عملية تطهيرية لجيش فنزويلا بمنجم ذهب

كاراكاس(صدى):

أعلنت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، عن قتل 18 شخصًا في عملية مداهمة للجيش الفنزويلي ضد عصابة مشتبه بها في منطقة تعدين بجنوب شرق فنزويلا.

ووقع الحادث داخل منجم في بلدة غواسيباتي بولاية بوليفار، بعد تبادل إطلاق النار بين الجيش والعصابة، حثي تشهد المنطقة عدة نشاطات مخالفة للقانون لتعدين الذهب.

وتمكنت السلطات في فنزويلا من ضبط 5 بنادق عسكرية و10 مسدسات وبندقية وقنبلتين يدويتين، وسط تنديد بهذه العملية، واصفين إياها بـ” المذبحة “.

يُذكر أن المنطقة الواقعة على الحدود مع البرازيل جزء من منطقة اونيروكو للتعدين التي تنشط فيها عدة شركات حكومية ومتعددة الجنسيات للتنقيب عن المعادن؛ للتعويض عن تراجع العائدات نتيجة انهيار أسعار النفط التي أدت إلى أزمة اقتصادية وسياسية كارثية في البلاد.