” صناعات العيسى ” تعلن عن توفر فرص عمل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة الموارد البشرية بشركة صناعات ” العيسى ” ، عن حاجتها لعدد من الموظفين، في فروع الشركة بمحافظات: ” الرياض والدمام وجدة ” ، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– سائق.

– مراقب كاميرات.

– ممثلة مبيعات.

Graphic Designer- .

فيما أوضحت الشركة أنها تحرص على استقطاب الكوادر البشرية المميزة، وتوفير بيئة عمل متقدمة يواكبها تدريب وتطوير مستمر للوصول الى كفاءة وتميز، وذلك على مستوى المسار الوظيفي لكل موظف، بالإضافة إلى تحقيق أهداف المجموعة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

ويمكن التقديم لهذه الوظائف من قِبل الرغبين في العمل، من خلال الرابط التالي:هنا