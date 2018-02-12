بالصور.. جولة رقابية للتأكد من سلامة الغذاء في المنطقة المركزية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

قامت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، اليوم الأحد، بجولة ميدانية رقابية في المنطقة المركزية بمنطقة المدينة المنورة.

وقال الحساب الرسمي لأمانة المدينة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن تلك الجولة جاءت للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والنظامية وسلامة الغذاء المقدم لزوار المدينة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الإدارة للحفاظ على جودة الأطعمة وسلامة الأغذية التي تقدم للمواطنين في المدينة، وضبط المخالفين وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.