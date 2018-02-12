” العواد ” : وزارة العمل لم توفق في اختيار توقيت الفاتورة المجمعة

عادل الحربي (صدى):

أوضح المهندس عبد العزيز العواد، أن وزارة العمل لم توفق في اختيار توقيت ” الفاتورة المجمعة ” ، قائلًا: ” نحن في حالة ركود اقتصادي، ولا نتوقع أن ينتهي إلا في 2020 ” .

وقال ” العواد ” أمس الأحد، خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : ” وزارة العمل لا تهمتم إلا بالقشور، وكل وزير يريد أن يجد حلول سريعة؛ ليرفع للمقام السامي أنه صاحب إنجازات ” .