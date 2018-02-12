” العواد ” : وزارة العمل لم توفق في اختيار توقيت الفاتورة المجمعة
أوضح المهندس عبد العزيز العواد، أن وزارة العمل لم توفق في اختيار توقيت ” الفاتورة المجمعة ” ، قائلًا: ” نحن في حالة ركود اقتصادي، ولا نتوقع أن ينتهي إلا في 2020 ” .
وقال ” العواد ” أمس الأحد، خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : ” وزارة العمل لا تهمتم إلا بالقشور، وكل وزير يريد أن يجد حلول سريعة؛ ليرفع للمقام السامي أنه صاحب إنجازات ” .
م. عبد العزيز العواد لـ #برنامج_ياهلا :
وزارة العمل لا تهتم إلا بالقشور.. وكل وزير يريد أن يجد حلول سريعة ليرفع للمقام السامي أنه صاحب إنجازات#الفاتوره_المجمعه#روتانا_خليجية pic.twitter.com/eTCS6ko7AM
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 12, 2018
الواقع[ عدد التعليقات: 5740 ] نشر منذ 8 دقائق
إذا أصحاب المنشأة الصغيرة والمتوسطة منتظرين فماذا يمنع من إعادة دارسة أحوالهم ودعمهم لأنهم ركن اساسي في اقتصاد اي دولة في العالم