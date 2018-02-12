  • الإثنين 12

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” العواد ” : وزارة العمل لم توفق في اختيار توقيت الفاتورة المجمعة

” العواد ” : وزارة العمل لم توفق في اختيار توقيت الفاتورة المجمعة

” العواد ” : وزارة العمل لم توفق في اختيار توقيت الفاتورة المجمعة
عادل الحربي (صدى):

أوضح المهندس عبد العزيز العواد، أن وزارة العمل لم توفق في اختيار توقيت ” الفاتورة المجمعة ” ، قائلًا: ” نحن في حالة ركود اقتصادي، ولا نتوقع أن ينتهي إلا في 2020 ” .

وقال ” العواد ” أمس الأحد، خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : ” وزارة العمل لا تهمتم إلا بالقشور، وكل وزير يريد أن يجد حلول سريعة؛ ليرفع للمقام السامي أنه صاحب إنجازات ” .

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5740 ] نشر منذ 8 دقائق

إذا أصحاب المنشأة الصغيرة والمتوسطة منتظرين فماذا يمنع من إعادة دارسة أحوالهم ودعمهم لأنهم ركن اساسي في اقتصاد اي دولة في العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *