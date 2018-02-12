إزالة 20 طن مخلفات ورصد مخالفات صحية بالشوقية

نايف السالم(صدى):

صرَّح المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، بأنه تم إزالة كميات كبيرة من المخلفات في منطقة الحظائر بالكعكية، مساء أمس، خلال حملة نفذها المراقبون على المنطقة.

وأشار ” عراقي “، إلى أنه تم رصد مخالفات صحية ومخالفين يقومون بالإلقاء مخلفات حظائرهم عشوائياً، موضحاً أنه تم إحضار قلابات وشيولات وإزالة جميع المخلفات الموجودة في المنطقة المحيطة بالحظائر.

ولفت إلى أن هذه المخلفات بلغت 20 طناً، حيث تم إجراء كافة أعمال تنظيف وتطهير حلقة المواشي، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.