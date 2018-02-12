وصفة سحرية تخلصك من آلام الولادة

باريس(صدى):

أكدت الين بالرونينيا، اخصائية أمراض النساء والولادة بباريس ، تعد مرحلة الولادة من أصعب مراحل الحمل، حيث يكتمل نمو الجنين ويحين وقت خروجه، وبسبب تقلصات وانقباضات الرحم أثناء عملية الولادة تشعر المرأة بألم شديد على مستوى الرحم، لا يمكن التخلص من هذه الآلام بشكل كلي لكن يمكن التخفيف منها، وذلك بالإكثار من تناول التمر عند اقتراب موعد الولادة وينصح أخصائيو التوليد بدهن منطقة البطن بمجموعة من الزيوت في الأشهر الأخيرة من الولادة.

وتقول إلين ، أن زيت الزعتر، والزنجبيل يعتبران من أهم الزيوت التي ينصح بها الأخصائيون، فهي مسكنة للآلام ومدرة للحليب، كما ينصح الأطباء بالمشي دون إرهاق، كي لا يتسبب ذلك في تمزق الأربطة، لذا على المرأة ألا تتعدى في المشي نصف ساعة يوميًا، مع مواصلة الدهن بالزيوت المسكنة للآلام والإكثار من أكل التمر، وبالرغم من وجود ألم الولادة، لكن باتباع هذه النصائح الطبية يمكن التقليل من حدته، وضمان ولادة سهلة.