البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفر العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة في مدينة جدة وذلك في العديد من الاختصاصات.

وأشار البنك الإسلامي إلى أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي: Senior Legal Counsel – Insurance Operations، Associate – Project Finance (ICD، و Manager – Internal Auditor، و Credit Risk Assessment and Monitoring, Principal (ICD).

وتابع البنك، Manager / Senior Manager, Credit Review، و Senior Associate,Corporate Equity (ICD)، و SME Associate (ICD)، و Portfolio and Follow Up Associate (ICD)، بالإضافة إلى Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old).

وأوضح البنك، أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي: www.isdbcareers.com/careers