البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفر العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة في مدينة جدة وذلك في العديد من الاختصاصات.
وأشار البنك الإسلامي إلى أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي: Senior Legal Counsel – Insurance Operations، Associate – Project Finance (ICD، و Manager – Internal Auditor، و Credit Risk Assessment and Monitoring, Principal (ICD).
وتابع البنك، Manager / Senior Manager, Credit Review، و Senior Associate,Corporate Equity (ICD)، و SME Associate (ICD)، و Portfolio and Follow Up Associate (ICD)، بالإضافة إلى Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old).
وأوضح البنك، أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي: www.isdbcareers.com/careers
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