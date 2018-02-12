المزج بين التقليمات موضة ربيع 2018

متابعات(صدى):

خطفت عارضات دور الأزياء العالمية، مثل Zara وMango Maria Conejos، الأنظار إليهن بإطلالة التقليمات الكاملة، حيث أن المزج بين التقليمات يمثل أحدث صيحات الموضة النسائية في ربيع 2018.

وأضح مصممي الأزياء أنه يمكن الحصول على إطلالة متفردة تعكس الجرأة والثقة بالنفس بتنسيق نقوش التقليمات المختلفة مع بعضها البعض، مثل تنسيق بلوزة ذات تقليمات طولية مع تنوره ذات تقليمات قُطرية.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن عكس الألوان، مثل تنسيق تقليمات سوداء على خلفية بيضاء مع تقليمات بيضاء على خلفية سوداء. ويمكن تنسيق التقليمات الرفيعة مع التقليمات العريضة لمظهر لافت للأنظار.