بالفيديو.. شرطة الرياض تلقي القبض على لص المنازل

حمود العنزي (صدى):

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة الرياض القبض على وافد أفريقي ظهر في مقطع فيديو وهو يقتحم إحدى المنازل مستغلا عدم تواجد ساكنيها لسرقتها.

وأوضحت شرطة الرياض أن دوريات الأمن والبحث الجنائي تمكنتا من تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع المتداول وجرى إيقافه.

وكانت كأميرات المراقبة الخاصة بالمنزل رصدت لحظة هروب اللص داخل فناء المنزل بغرض سرقته، باستخدام سلاح ناري.