” استشاري باطنة ” : وجود العصافير على نوافذ المنازل يتسبب بإنفلونزا الطيور

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور حسن هائم، استشاري باطنة، أن وجود أعشاش الحمام والعصافير، على نوافذ المنازل والمكيفات، قد يتسبب بشكل مباشر في انتقال مرض إنفلونزا الطيور للسكان، كونها تترك مخلفاتها وإفرازتها في المنافذ الأساسية، التي تمدهم بالتهوية والضوء.

كما لفت الانتباه إلى أهمية إزالة أعشاش الطيور باستمرار، ووضع صفوف من المسامير على عتب النوافذ؛ لمنع الطيور من الهبوط، والتخلص من تجمع الأمطار أو أي تسريبات للمياه في أحواش المنازل.