بالصور: أفضل الملابس التي أبهرت الجميع في أسبوع الموضة بنيويورك

نيويورك(صدى):

شهد أسبوع نيويورك للأزياء العديد من صيحات الموضة وخاصة للملابس التي تستخدم في الحياة اليومية خارج المنزل.

وقد شهدت عروض أزياء اليوم الثاني انتشاراً كبيراً للمعاطف النسائية الطويلة والقصيرة، حيث ضمت أنواعاً عديدة من المعاطف التي أثارت إعجاب الكثير وهي :

معاطف مصنوعة من الفراء الملون

معاطف الكتان والمعاطف المصنوعة من فراء الدببة.

معاطف الريش الملون

المعاطف الطويلة حتى القدمين

المعاطف ذات الياقة الفراء العريضة

أما بالنسبة للقبعات، فقد شهد أسبوع نيويورك للأزياء طيفاً واسعاً من القبعات الشتوية بجميع الأحجام والأشكال والألوان.

وبالنسبة للأحذية فقد فرضت درجات الحرارة المنخفضة ميولاً شبه موحد لارتداء الأحذية الطويلة مثل حذاء خف الجمل، والحذاء الأبيض، والحذاء الرياضي مع جوارب جوتشي اللامعة.