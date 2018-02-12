إنقاذ حياة مريضة باستئصال ورم سرطاني يزن 3 كيلو بعسكري تبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من إنقاذ حياة مريضة باستئصال ورم سرطاني من جسمها يزن 3 كيلو و 700 جرام .

وأوضح مدير المستشفى اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني أن المريضة التي تبلغ من العمر أربعين سنة قد حضرت للمستشفى وهي تعاني من ورم في الثدي منذ حوالي سنة إلى أن وصل حجمه 25X30 , أدى إلى ثقل الثدي وإحساسها بآلام مستمرة , الأمر الذي أستدعى معه التدخل العلاجي والجراحي من قبل فريق طبي متخصص برئاسة رئيس أقسام الجراحة استشاري جراحة أورام الثدي والغدد الصماء الدكتور يوسف العلاوي واستشاري التجميل الدكتور خالد الجزار .

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن هذا الإنجاز الطبي الجديد يأتي تحقيقا ً لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على كافة المستويات بدعم دائم لا محدود من القيادة

الكريمة – حفظهم الله – لتسخير كافة الإمكانات البشرية والفنية والتقنية وصولا ً لمزيد من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية ومن خلال مواكبة كل ما هو جديد في المجال الصحي .