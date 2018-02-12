الحوثيون يعبثون بقتلاهم.. دفن مسلح حي

فهمي محمد(صدى):

استمراراً لسلسلة العبث الحوثي بالعناصر الذين يقاتلون في صفوفهم، أظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عنصراً حوثياً حياً، رغم إعلان المليشيا الإرهابية عن موته ودفنه.

وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصورة المتداولة لمسلح حوثي فرَّ قبل أيام من جبهة تعز، وتم الإعلان عن مقتله ودفن جثته، وقد تفاجأ المسلح بوجود قبر له وعليه اسمه رغم وجوده على قيد الحياة.

وتصر مليشيا الحوثي الإرهابية على رفض الإعلان عن كشف الجثث لأهالي القتلى، مشترطين الدفن دون رؤيته.