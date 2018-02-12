418 شركة تلغي نشاطها التجاري في قطر خلال يناير الماضي

طلال الضوي(صدى):

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تقرير سير الأعمال، أن 418 شركة ألغت نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي مقارنة بـ 324 شركة في ديسمبر الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى أنه بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14.5 % من أصل الشركات المسجلة في شهر يناير، وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطبًا بنسبة 36 %، فيما حلت شركات تجارة السلع العمومية ثانيًا بنسبة 17 %.

ولفتت وكالة ستاندرد آند بورز، قبل أيام، إلى أن النظرة السلبية ترجع أساسًا إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة.