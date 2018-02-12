مركز الملك سلمان يوزع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين في لبنان

نايف السالم(صدى):

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2141 حقيبة مدرسية على الطلاب السوريين في محافظة البقاع اللبنانية.

وجرى توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التي يحتاجها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه المركز للاجئين السوريين في مختلف المجالات ومنها المجال التعليمي الذي يراعى فيه أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبناء اللاجئين.