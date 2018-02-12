أسباب نمو أظافر القدم للداخل وطرق علاجها

متابعات(صدى):

يعاني بعض الأشخاص في بعض الأحيان من نمو أظافر القدم للداخل، مما يتسبب في احمرار والتهاب وألم شديد، بكن لا يعلمون ما السبب وراء ذلك.

فأكد الأطباء أن السبب الرئيسي في نمو الأظافر للداخل يتمثل في قَص الأظافر بشكل قصير للغاية أو تقليم الحواف بحيث تكون مستديرة الشكل.

ومن الأسباب الأخرى لنمو الأظافر للداخل ارتداء حذاء ضيق وكثرة تعرق الأقدام أو بعض أشكال نمو الأظافر الوراثية، مثل الأظافر المقوسة بشدة، التي تتخذ شكلا أنبوبياً.

و نصح الأطباء في هذه الحالة بمواجهة الالتهاب البسيط بواسطة حمام للأقدام يتألف من الماء والصابون، ثم وضع جل أو مرهم يحتوي على مادة فعالة مثبطة للالتهابات.

وإذا كان الالتهاب شديداً، فيجب الاستعانة بأخصائي في علاج وتقويم الأقدام لوضع ضمادة أو مشبك للأظافر.

ولتجنب هذه المشكلة من الأساس، ينصح بارتداء حذاء بمقاس مناسب وتفادي قص الأظافر بشكل قصير للغاية، أو تقليمها بشكل دائري.