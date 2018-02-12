الإحصاء: سنبدأ المشاريع التنموية عند تقديم الأسر للبيانات والمعلومات الدقيقة

عادل الحربي(صدى):

صرَّحت الهيئة العامة للإحصاء، بأن مشاريعها الوطنية والتنموية ستبدأ عند تقديم الأسر البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة عن أفرادها الأسرة، والتي يقوم الباحث الإحصائي بتسجيلها عند زيارتهم.

وتعتمد خطط ومشاريع التنمية على: ” توفر البيانات، ومعلومات شاملة، ومعلومات دقيقة عن جميع جوانب الحياة ” ، وتعتبر الإحصاءات مصدراً أساسياً لتوفير البيانات والمعلومات.

وقالت الهيئة إن العمل يستمر طوال العام على إجراء أعمال إحصائية من خلال زيارة الأسر والأفراد، تعبئة نماذج محددة يتم تصنيفها وتبويبها، والحصول على البيانات والمعلومات التي يعتمد عليها أصحاب القرار في التخطيط للتنمية.