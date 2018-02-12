العراق تكشف مصير الإرهابي ” البغدادي ” .. وتؤكد: يعيش أيامه الأخيرة

بغداد(صدى):

كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية أبو علي البصري، عن الحالة الصحية للمجرم الملقب بـ ” البغدادي “.

وأكد ” البصري ” أن إبراهيم عواد السامرائي الملقب بـ ” البغدادي ” يعاني من تدهور الوضع الصحي والنفسي ويعيش أيامه الأخيرة، لافتًا إلى أنه تم إدخاله إلى مستشفى تابع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الجزيرة السورية القريبة من الحدود العراقية؛ لمعالجته من كسور وجروح خطيرة في ساقه وجسمه.

ونفى هروب ” البغدادي ” من منطقة الجزيرة السورية، قائلًا ” لدينا معلومات ووثائق من مصادرنا المتغلغلة في جسد الكيان الإرهابي لا يرقى إليها الشك، تفيد بأن المجرم البغدادي ما زال حتى اليوم موجودًا بمساعدة معاونيه في منطقة الجزيرة السورية “.