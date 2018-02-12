مركز صحي النفل يختتم فعاليات الاسبوع الخليجي التوعوي بالسرطان

تركية البدر(صدى):

اختتم مركز الرعاية الصحية الأوليه بحي النفل فعالياته التوعوية بمناسبة الاسبوع الخليجي لمكافحة السرطان وشهدت الفعالية التي أقيمت في ” تالامول التجاري ” .

وقد شهدت إقبال كبير من زوار وزائرات المول للاستفادة من الركن التوعوي وتضمنت الفعالية على توزيع مطويات وبرشورات توعوية حول الوقاية من امراض السرطان بالاضافه الى التوعية بالتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية واهميته في رفع درجة جهاز المناعة لدى المستهدفين.

كما شارك في الفعالية كل من مركز صحي حي النزهه.جمعية نقاء لمكافحة التدخين.جمعية زهرة لمكافحة السرطان.جمعية سند الخيريه.

وتشرفت الفعالية بزيارة مشرف القطاع الصحي الشمالي الاستاذ متعب بن زايد ومدير مركز صحي النفل الاستاذ محمد المحيميد.

فيما اقام المركز فعالية اخرى في الجامعة الالكترونية تضمنت ركن توعوي ومحاضرة عن الوقاية من مرض السرطان،بحضور عدد من اعضاء هيئة التدريس وموظفي وموظفات الاقسام الادارية وطلاب وطالبات الجامعة.