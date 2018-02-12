أمانة الشمالية تواصل جولاتها على المشاغل النسائية

سعيد العجل(صدى):

ضبطت الإدارة النسائية لصحة البيئة، التابعة لأمانة الحدود الشمالية، اليوم الأثنين، عدد من المخالفات في المشاغل النسائية.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أمانة الحدود الشمالية خلال جولاتها على المشاغل النسائية ضبطت إدارة صحة البيئة ممثلة بالإدرة النسائية لصحة البيئة عدة مخالفات تمثلت هذه المخالفات في مواد منتهية الصلاحية وسوء نظافة”.

وأكدت الإدارة النسائية استمرار جولاتها الرقابية على المشاغل النسائية لتطبيق الأنظمة والقوانين.