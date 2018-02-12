قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين من محافظتي جنين وسلفيت

القدس المحتلة(صدى):

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في محافظتي جنين و سلفيت ، طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية وأمنية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال ،اعتقلت فلسطينيين من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي شأن أمني آخر، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة تخللها عمليات تخريب وتدمير في محتويات المنازل، من بلدتي برقين وكفردان غرب جنين، واعتقلت فلسطينيين أحدهما أسير محرر، كم داهمت حيي المراح والدبوس وفتشت عدة منازل.