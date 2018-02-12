بدء تصدير 60 ألف برميل من نفط كركوك إلى إيران

بغداد(صدى):

أعلنت العراق، صباح اليوم الإثنين، عن بدء تصدير النفط من كركوك إلى إيران، وذلك خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر لإعادة إعمار العراق في الكويت اليوم، حيث صرح راكان الجبوري، محافظ كركوك، إن ” العراق ” ستبدأ تصدير النفط من حقول شمال كركوك إلى إيران هذا الشهر، وذلك بمعدل 60 ألف برميل يومياً.

يشار إلى اتفاق العراق مع إيران في ديسمبر الماضي، على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يومياً من الخام المنتج من كركوك، وذلك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق، ليتم نقل النفط بالشاحنات، إلى ” كرمانشاه ” في إيران.