الهلال يسعى لاقتناص 3 نقاط كاملة من العين الإماراتي

نواف السالم(صدى):

أجرى لاعبو نادي الهلال مرانًا مغلقًا أمس الأحد، على إستاد جامعة الملك سعود، وذلك تحضيرًا لمواجهة نظيره العين الإماراتي غدًا، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2018، حيث قام اللاعبون بمران الجري على سرعات ومسافات مختلفة، وبعدها تدريبات التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة، واختتم المران بتدريبات التسديد على المرمى.

وأكد مدرب نادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، على أهمية التركيز على مباراته أمام نظيره العين والإصرار على خطف نقاطه كاملة لتكون الدافع الأقوى للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال الجولات المقبلة، وحجز مقعد في دور الـ16 عبر المجموعة الصعبة التي تضم إلى جوار الفريقين الريان القطري والاستقلال الإيراني.

وفي سياق متصل، طرحت شركة ” صلة ” الرياضية المسوق والشريك لنادي الهلال تذاكر مباراة ‫الهلال‬ والعين الإماراتي إلكترونًيا، كما تم إلغاء بيع تذاكر المباراة في الملعب.