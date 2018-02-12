ارتفاع أسعار الذهب في ظل تراجع الدولار

علي القحطاني (صدى):

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في أسعارها في ظل تراجع الدولار، المتأثر بترقب بيانات التضخم الأمريكية للتوصل لعلامات عن مستقبل الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.46% إلى 1322.67 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة له تسليم أبريل إلى 1324.9 دولار للأوقية.

وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.25% إلى 90.15 بعدما ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.4%.

ومن المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء المقبل، والتي قد تقدم رؤية أوضح عن عدد مرات رفع الفائدة المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.