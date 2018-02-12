في الاختبار الأول بقميص البرسا ” سوء الحظ ” يلاحق مينا

نواف السالم(صدى):

حالف سوء الحظ مدافع برشلونة المنضم حديثًا إلى الفريق ييري مينا، في المباراة الأولى له في صفوف البرسا أمام خيتافي، التي أقيمت أمس.

وخرج البرسا أمس من المباراة بالتعادل السلبي، للمرة الثانية على التوالي، حيث أضاع ” مينا ” فرصة للتسجيل في شباك خيتافي، وسيطر عليه التوتر في الدقائق الأولى.

وقال ” مينا ” تعليقًا على مشاركته الأولى: ” كنت أعرف أنه قد تسنح لي فرصة ما وكان يجب عليّ ولكنها لم تدخل.. يجب مواصلة العمل والاستمرار في التدريب والتسديدات خلال التدريب “.

وتابع : ” كنت متوتراً أكثر خلال الدقائق الأولى، لأن الوجود في نادٍ مثل هذا هو سعادة لا توصف، و جيرارد قال لي أن أكون هادئاً وأن ألعب بطريقتي.. أشعرني الفريق بالراحة وذلك منحني الهدوء ” .