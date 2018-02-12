الاستثمار الجيد في الشركات يرتبط بتطابق إجراءات إدارتها مع أقوالها

عادل الحربي (صدى):

يعتبر اختيار الاستثمار الأفضل، أحد أبرز التحديات التي تواجه الراغبين في الاستثمار، ولعل تطابق إجراءات الإدارة مع ما تقوله في الاتصالات العامة مع المستثمرين مؤشر جيد لمعرفة هل الاستثمار في الشركة مناسب أم لا.

وتكون الإدارة غير صادقية، إذا ذكرت الإدارة في تقاريرها السنوية الأخيرة أن خفض ديون الشركة هي الأولوية بالنسبة لها، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تقوم بعمليات استحواذ.

فلابد على المستثمر الاهتمام بان تكون شراكته مع أشخاص تتطابق أقوالهم مع أفعالهم.