ومضات قضائية.. ديوان المظالم لا يختص بتنفيذ أحكامه

نايف السالم(صدى):

نشر ديوان المظالم، جزء من كلمة للشيخ علي بن سليمان السعوي، عضو المحكمة الإدارية العليا، يؤكد فيها أن الديوان لا يختص بتنفيذ أحكامه باعتبارها أحكاماً تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها.

ويأتي نشر هذه الكلمة، ضمن برنامج ومضات قضائية لتقديم المعلومة ذات المحتوى المتخصص، الذي أطلقها الديوان في إطار مبادرة نشر التوعوية.

وجاء نص الكلمة كالآتي: ومع أهمية تنفيذ الأحكام باعتباره الثمرة المرجوة من إصدار والفصل في الخصومات، إلا أن ديوان المظالم وبحسبانه جهة قضاء ومرافعة إدارية، فإنه لا يتخص حالياً بتنفيذ أحكامه؛ باعتبار أن هذه الأحكام تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها، وفضلاً عن ذلك فإن التوجيهات والاوامر السامية المتتابعة، تؤكد على الجهات الإدارية ضرورة احترام أحكام القضاء عموماً وتنفيذها في الوقت المناسب ودون تأخير “.