” التدريب التقني ” تعلن عن برنامج لتأهيل الكوادر النسائية لصيانة المركبات

علي القحطاني (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن حزمة من البرامج التدريبية ضمن برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن ” ، المرحلة الثالثة من أبزها برنامج لتأهيل الكوادر النسائية، للتعريف بقيادة وصيانة المركبات، تنفذها كليات التميز العالمية، وتأتي مواكبة لرؤية 2030؛ لتطوير مهارات أفراد المجتمع، واستثمار الإمكانات البشرية والمادية في المجالات التقنية والمهنية، إذا ستنفذ الدورات التدريبية في مختلف المناطق، بالكليات والمعاهد التقنية.

وكشفت المؤسسة عن إطلاق 11 برنامج تدريبي؛ اعتبارًا من السادس عشر من الشهر القادم، مستهدفة تدريب 5 آلاف من الجنسين برسوم رمزية، قدرها 200 ريال للدورة، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة شهر.

كما أشارت إلى أن برامج التدريب، تشمل صيانة ” الأجهزة الالكترونية، الكهرباء والتمديدات المنزلية، السيارات، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التصوير الفوتغرافي، التصميم بالفوتشوب، أجهزة الحاسب الآلي، الخياطة والتجميل ” .

وكانت المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني، تواكب التدريب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، ورفده بالكوادر المؤهلة تقنيًا.