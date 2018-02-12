أبل تجهز مفاجأة جديدة لعشاق ” آيفون ” في 2018

نورة الشهري (صدى):

تفاجئ شركة ” أبل ” الأمريكية دائمًا عشاق هواتف ” آيفون ” ، بالعديد من المميزات والإمكانيات التي تضيفها لهواتفها الذكية باستمرار.

فسوف تعلن ” أبل ” خلال عام 2018، نسخةً مطورةً ومحدّثة من هاتفها الشهير ” آيفون X ” ، وستطلق على الهاتف الجديد اسم ” آيفون X بلس ” ؛ مما يعني أنه سيكون بحجم شاشة أكبر.

مع العلم أن الشاشة الجديدة ستكون بقياس 5.8 بوصة؛ مما يجعلها أكثر وضوحاً ونقاء عند عرض مقاطع الفيديو،ولكن لم يتم عن التوقيت المتوقع للكشف عن هاتف ” أبل ” الجديد،بالإضافة إلى احتمالية إعادة ” أبل ” لمستشعر ” بصمة الأصبع ” إلى نسخة ” آيفون X بلس ” الجديدة، بجانب تقنية ” Face ID ” للتعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد.