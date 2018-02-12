3 طالبات يحرقن سيارة رجل لتشهيره بهن

القاهرة(صدى):

أقدمت 3 طالبات مصريات على الانتقام من احد الاشخاص باشعال النيران بسيارته ، لمحاولته ابتزازهن واجبارهن بممارسة الفاحشة معه عقب نشر صورهن بموقع التواصل الاجتماعي .

وتعود الواقعة كما أوردتها عدد من الصحف المصرية المحلية ، عندما تلقت قوات الأمن المصرية بمحافظة البحيرة بلاغ يفيد باشعال النيران بإحدى السيارات وامتدادها لسيارة مجاورة لها وتمت السيطرة على الحريق بدون اصابات بشرية .

وتوصلت التحريات التي قامت بها قوات الأمن ، إلى قيام 3 طالبات بارتكاب الواقعة، بسبب قيام مالك السيارة الأولى بالتشهير بهن وعرض صورهن على موقع ” فيسبوك ” وابتزازهن لارتكاب الفاحشة معهن، وأن المتهمات اتفقن على إضرام النيران في السيارة الخاصة به للانتقام منه، وقمن بإعداد زجاجة تحتوي على بنزين، وتوجهت اثنتان منهما بتحريض من الثالثة، وسكبتا البنزين وأشعلتا النيران في سيارة المتهم، ما أدى لاحتراقها بالكامل، وامتدت النيران للسيارة الثانية .

تم ضبط المتهمات الثلاث واعترفن بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضهن على النيابة العامة المصرية للتحقيق.