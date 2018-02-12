خلفان: الإخوان أول من جعل الإرهاب عائليا وقطر تدعمهم
أشار نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأثنين، إلى أن جماعة الإخوان السبب وراء انتشار ظاهرة الإرهاب بين أسر بأكملها.
وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كان الإرهاب ذكوريًا…أول من جعل الإرهاب عائليًا الإخوان المتأسلمين ثم الدواعش وهم من تربوا في أحضان تنظيم المرشد الإخونجي “.
وتابع: ” أصبح الأب والزوجة والأطفال كلهم في عالم الإرهاب”، مضيفًا: ” تنظيمات خسيسة انا ما أدري قطر ليش متضوية هذه الجماعات.”
واختتم تغريداته : ” تبني الارهابيين ودعمهم لماذا ؟ انا مستغرب من دولة خليجية كقطر تدعم الدواعش والإخوان.. وهم خمة”.
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