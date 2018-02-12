خلفان: الإخوان أول من جعل الإرهاب عائليا وقطر تدعمهم

طلال الضوي(صدى):

أشار نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأثنين، إلى أن جماعة الإخوان السبب وراء انتشار ظاهرة الإرهاب بين أسر بأكملها.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كان الإرهاب ذكوريًا…أول من جعل الإرهاب عائليًا الإخوان المتأسلمين ثم الدواعش وهم من تربوا في أحضان تنظيم المرشد الإخونجي “.

وتابع: ” أصبح الأب والزوجة والأطفال كلهم في عالم الإرهاب”، مضيفًا: ” تنظيمات خسيسة انا ما أدري قطر ليش متضوية هذه الجماعات.”

واختتم تغريداته : ” تبني الارهابيين ودعمهم لماذا ؟ انا مستغرب من دولة خليجية كقطر تدعم الدواعش والإخوان.. وهم خمة”.