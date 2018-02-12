مجمع الأمل بالرياض ينظم زيارة لمرضاه النفسيين إلى مهرجان الجنادرية 32

سعيد العجل(صدى):

نفذ مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض زيارة إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الثاني والثلاثين، شارك فيها 28 نزيلا من نزلاء الأقسام النفسية ونزلاء مركز الإخاء الاجتماعي من ناقهي الأمراض النفسية، إضافة إلى مجموعة من مراجعي وحدة الرعاية النهارية بقسم التأهيل الطبي والأنشطة، رافقهم فريق علاجي ضم أطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين وحراس أمن.

وجاءت هذه الزيارة بالتنسيق مع إدارة المهرجان التي رحبت باستقبال النزلاء لزيارة أجنحة المناطق والجهات المشاركة والاستمتاع بما تضمه من فقرات وبرامج.

وأوضح رئيس قسم التأهيل الطبي والأنشطة بالمجمع الأخصائي الاجتماعي بدر المطيري أن هذه الزيارة شهدت تفاعلا إيجابيا من المرضى وظهر عليهم السعادة بسببها، مشيرا إلى أن المجمع يهدف إلى زيادة فاعلية ودافعية العلاج لدى مرضاه من خلال البرامج التأهيلية والتي تسهم بعد توفيق الله في استقرار وتحسن حالتهم الصحية.

وقدم المطيري شكره وتقديره لإدارة المجمع على دعم مثل هذه البرامج والأنشطة، كما شكر إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة على حفاوتهم وترحيبهم بالمرضى خلال الزيارة والذي كان صداه كبيرا لديهم، من خلال مطالبهم بتكرار مثل هذه الزيارات.