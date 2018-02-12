إغلاق مستودع لتصنيع الزيوت الطبية وملصقات الغش التجاري بالشفاء

علي القحطاني(صدى):

أغلقت بلدية الشفاء التابعة لأمانة منطقة الرياض، مستودعاً يستخدم لتصنيع الزيوت الطبية وملصقات الغش التجاري والكماليات المقلدة والمواد المحظورة، بحي المروة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الشفاء وإدارة الراحة والسلامة وبمساندة من وزارة التجارة مستودعًا بحي المروة، يُستخدم لتصنيع الزيوت الطبية وملصقات الغش التجاري وعدد من الكماليات المقلدة ومواد محظورة، وتؤكد الأمانة استمرار حملاتها تطبيقًا للأنظمة، وحفاظًا على سلامة سكان المدينة “.