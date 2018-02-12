رجل يفقد جزء من جسده لكثرة جلوسه على المرحاض

بكين(صدى):

تعرض رجل صيني من مقاطعة ” قوانغدونغ ” ، لواقعة مؤسفة ، بعد جلوسه لمدة 30 دقيقة داخل المرحاض لممارسة ألعاب الفيديو ، حيث شعر بانزلاق كتلة من جسده بحجم الكرة الصغيرة ، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى .

وعقب الكشف عليه أكد الأطباء أن مستقيمه فقد تعلقه بجسده بسبب كثرة جلوسه على المرحاض .

أدى الأمر إلى تدخلا جراحيا ليتعافى المريض، ويطلق على تلك الحالة ” هبوط المستقيم ” وتختلف تلك الحالة عن البواسير ومن أسباب حدوثه الإمساك أو الإسهال الشديدين وكذلك السعال الحاد.

يذكر أن الرجل قد أصيب بهبوط المستقيم منذ طفولته لكنه لم يتم معالجته مما أدى إلى تفاقم الأمر.