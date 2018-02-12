في أول أيام استقباله لهم.. الريتز كارلتون لـ ” النزلاء ” : ممنوع التصوير

عادل الحربي(صدى):

أعلن فندق الريتز كارلتون بالرياض، عن فتح أبوابه للقادمين من النزلاء بعد 3 أشهر من احتجاز مشتبه بهم في قضايا فساد، إلا أنه منع التصوير بشكل تام سواء من قبل أشخاص أو صحفييم.

وأوضحت مصادر بالفندق، أن التصوير مسموح في حدود المواقع المتاحة في بهو الفندق والمواقع القريبة من أماكن الجلوس.

وأكدت المصادر أن الأمور باتت طبيعية جداً، رافضاً التعليق على التحفظ على كارت ذاكرة لكاميرا أحد مصوري الصحف المحلية.

وأشار إلى أنه لم يستقبلو أي طلب من النزلاء بشأن حجز جناحا محدداً، مؤكداً أن الزوار يتوافدون على الفندق منذ الصباح الباكر.