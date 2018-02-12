السلطات الروسية تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة
أعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم الاثنين، عن عثورها على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية المدنية المنكوبة، والتي قد تحطمت قرب موسكو، وذلك عقب إقلاعها من مطار ” دوموديدوفو ” بالعاصمة الروسية.
حيث أوضح الناطق باسم مقر عمليات البحث في روسيا، حالة الصندق الأسود الثاني للطائرة ” أيه إن-147 ” ، قائلاً: ” إن الحالة التقنية للصندوق الأسود الثاني الخاص بالطائرة المنكوبة لا بأس بها ” .
يذكر أن الطائرة التي تقوم شركة ” ساراتوف ” الروسية للطيران بتشغيلها، كانت قد سقطت أمس الأحد بمنطقة موسكو، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وعددهم 71 شخصًا.
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