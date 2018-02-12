السلطات الروسية تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

موسكو(صدى):

أعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم الاثنين، عن عثورها على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية المدنية المنكوبة، والتي قد تحطمت قرب موسكو، وذلك عقب إقلاعها من مطار ” دوموديدوفو ” بالعاصمة الروسية.

حيث أوضح الناطق باسم مقر عمليات البحث في روسيا، حالة الصندق الأسود الثاني للطائرة ” أيه إن-147 ” ، قائلاً: ” إن الحالة التقنية للصندوق الأسود الثاني الخاص بالطائرة المنكوبة لا بأس بها ” .

يذكر أن الطائرة التي تقوم شركة ” ساراتوف ” الروسية للطيران بتشغيلها، كانت قد سقطت أمس الأحد بمنطقة موسكو، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وعددهم 71 شخصًا.