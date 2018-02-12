أطباء حفر الباطن ينقذون طفلة خديجة

نايف السالم(صدى):

تمكن الفريق الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنقاذ طفلة خديجة وُلدت ناقصة الوزن في أسبوعها الـ 26 وبوزن 780 جرامًا؛ حيث كانت في حالة حرجة وتعاني صعوبة التنفس؛ لعدم اكتمال الرئتين.

واكنت تعاني من بعض المضاعفات كالتسمم الدموي، وتم التعامل معها ضمن مرحلة العلاج، وبعد تلقيها الرعاية الطبية الفائقة ازداد وزنها حتى وصل 1.800 جرام، وقدّمت لها خلال فترة بقائها بالمستشفى كل ما تحتاجه من أدوية وفحوص للقلب وأشعة للدماغ ولأعضاء البطن.

كما أجرى لها الأطباء فحص لشبكية العينين والتي أظهرت النتائج سلامتها، وذلك ضمن خطة علاجية تمثلت بوضعها على جهاز التنفس الصناعي، وإعطائها إبرًا عن طريق الأنبوبة الحنجرية لتعويض المادة الناقصة الناتجة عن عدم اكتمال الرئتين، بينما خرجت الطفلة بعد تقديم الخدمة اللازمة لها دون أي مضاعفات.