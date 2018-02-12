صورة لـ ” السبسي ” بأحد المقاهي تشغل وسائل الإعلام التونسية

تونس(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التونسية، صورة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أثناء تواجده بأحد المقاهي العمومية بالعاصمة، حيث انشغلت وسائل الإعلام بها.

ويظهر في الصورة ” السبسي ” الصورة طبيعيا جدًا ومرتاحًا، بعيدًا عن القصر الرئاسي والبروتوكولات، جالسًا في الجزء الخارجي من المقهى، صحبة صهره وطبيبه الخاص معز بن خوجة، وحفيده.

وكان أحد أحد رواد المقهى، الكائن في منطقة ” قرطاج “، أمس الأحد، التقط الصورة، التي شهدت انتشارًا واسعا على شبكة الإنترنت.