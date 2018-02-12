عادات يومية تعرضك لخطر الإصابة بالزهايمر

متابعات(صدى):

يعاني معظم كبار السن من مشاكل أمراض الشيخوخة، مع العلم أن الزهايمر والخرف هم المرضين الأكثر انتشارًا عند الكبر، وأحياناً قد يحدث ذلك قبل أن تبدأ مرحلة التقدم في العُمر.

وعلى الرغم من سعي العلماء لإيجاد علاجات تبطئ من تطور الحالة وتعالجها إلا أن العلم لم يتوصل بعد لأدوية ناجحة، وكل ما يمكن عمله هو تغيير العادات الغذائية والحياتية للوقاية من الخرف وإبطاء تطوّره.

لذلك نصح الأطباء بمجموعة من العادات التي يجب تجنبها لتجنب الإصابة بالخرف وهي:

الإفراط في تناول أدوية مضادة للهستامين، مع عدم تناول الكثير من فيتامين سي

عدم استخدام زيت الزيتون في الطهي باستمرار.

احتواء الأطعمة على دهون صلبة كثيرة، مثل الدهون الحيوانية في اللحوم والزبد، والسمن النباتي.

الإفراط في أكل السكريات والحلوى.

تجاهل علاج المشاكل المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط والبدانة.

الإفراط في تعاطي الكحول، والتدخين لسنوات طويلة.

الجلوس طوال النهار ونقص النشاط البدني. يحتاج الإنسان 150 دقيقة من المشي أسبوعياً على الأقل.

عدم تحفيز الدماغ بممارسة أنشطة وهوايات تتطلب التفكير.

الوحدة ونقص التواصل الاجتماعي.

النوم لفترات طويلة، أو نقص النوم باستمرار.

عدم مواصلة مراحل التعليم.