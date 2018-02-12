5 شكاوى تصاحب إيداع الدفعة الثالثة من حساب المواطن

نايف السالم(صدى):

صاحب إيداع الدفعة الثالثة من دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، أمس الأحد، توافد العديد من الشكوى إلى البرنامج من قبل بعض المواطنين.

وتمثلت أبرز الشكاوى الموجهه إلى البرنامج في عدم حصول بعض المواطنين الذين استفادوا من الدفعتين السابقتين على الدفعة الثالثة، وانخفاض مبلغ الدفعة الثالثة مقارنة بالدفعات السابقة، وتباين في المبالغ المصروفة للعائلات.

وكما اشتكى المواطنون من عدم الرد على استفساراتهم من قبل خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى إبلاغ بعض المواطنون بالدعم ولم تودع لهم المبالغ.

يُذكر أنه تم إيداع الدفعة الثالثة من برنامج حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستحقين، أمس الأحد، بواقع 2.2 مليار ريال، حيث حصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 934 ريال كمتوسط دعم الأسرة الواحدة.