5 شكاوى تصاحب إيداع الدفعة الثالثة من حساب المواطن
صاحب إيداع الدفعة الثالثة من دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، أمس الأحد، توافد العديد من الشكوى إلى البرنامج من قبل بعض المواطنين.
وتمثلت أبرز الشكاوى الموجهه إلى البرنامج في عدم حصول بعض المواطنين الذين استفادوا من الدفعتين السابقتين على الدفعة الثالثة، وانخفاض مبلغ الدفعة الثالثة مقارنة بالدفعات السابقة، وتباين في المبالغ المصروفة للعائلات.
وكما اشتكى المواطنون من عدم الرد على استفساراتهم من قبل خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى إبلاغ بعض المواطنون بالدعم ولم تودع لهم المبالغ.
يُذكر أنه تم إيداع الدفعة الثالثة من برنامج حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستحقين، أمس الأحد، بواقع 2.2 مليار ريال، حيث حصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 934 ريال كمتوسط دعم الأسرة الواحدة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله اهم شيئ الأمن مستتب ولله الحمد والشكر
سليل الفرايد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شي الستر والعافية والامن والامان
وكل مواطن جاءله دعم من حساب المواطن يحمد ربه اللي رزقة
ابن حلال[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاسرة 5 اشخاص الاب متقاعد والزوجة لاتعمل والابناء الثلاثة فوق 18 سنة استلموا الدفعتين الاولى والثانية كل دفعة 634 ريال والامس تم خصم 50% واستلموا 300 ريال فقط وهونصيب شخص واحد كما ابلغ حساب الواطن من الاساس