قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين في مدينة القدس

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من أنحاء مختلفة من مدينة القدس، بينهم طفل وفتاة ، وتم تحويلهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل سفيان نضال النتشة من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والشاب سراج كاشور ، من بلدة أبو ديس جنوب شرقي القدس المحتلة، فيما اعتقلت تلك القوات الشاب أيوب أبو هدوان والد الأسير زياد أبو هدوان، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان وتخريب محتوياته، وهو أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال منزل زهير الرجبي في حي بطن الهوى في سلوان.