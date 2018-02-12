اختبار يكشف التوحد لدى الأطفال في 120 ثانية

واشنطن(صدى):

وضع خبراء من جامعة ” روتجرز ” الأمريكية، في بحث جديدًا لهم، اختبارًا يساعد الآباء والأطباء على التعرف المبكر على التوحُّد لدى الأطفال، والذي يستغرق دقيقتين فقط.

وأشار الخبراء إلى أن الطريقة الجديدة تعتمد على استطلاع التنمية البشرية ” PDQ-1 ” الذي بإمكانه تحديد الإصابة بالتوحد بدقة تصل إلى 88 %، كما شارك في البحث حوالي 1959 طفلًا تراوح أعمارهم بين 18 و36 شهرا، يفترض أنهم لا يعانون أي مشكلات في النمو.

وأضاف الخبراء أن الاختبار يطلب من الآباء أن يلاحظوا إيماءات الأطفال أو إشاراتهم لإظهار الاهتمام بشيء ما، واستجابتهم لأسمائهم واستخدام عبارات للتحدث والتواصل مع الآخرين.

وأوضحوا أنه تأتي نتيجة الاختبار منخفضة عندما تكون إجابات النفي أكثر من الإجابات بـ” نعم ” ، ويعني الحصول على علامة منخفضة في اختبار PDQ-1 أن الطفل معرض للتوحد، ويُحال إلى التقييم في تلك الحالة.